Preso por agredir a una mujer en Dabajuro

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

En la noche del 25 de octubre, un hombre identificado como Miguel Ángel Jiménez Borjas, de 22 años, fue aprehendido en el Municipio Dabajuro del Estado Falcón, por estar involucrado en agresiones físicas, verbales y amenazas a la vida en contra de una mujer.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

La víctima, tras sufrir estas agresiones, alertó a las autoridades del CCP N° 14 de Polifalcón con sede en Dabajuro a cargo de la Com/jefe Magister Morelis Polanco, quienes conformaron una comisión y se trasladaron al lugar de los hechos.

Al llegar, localizaron al mencionado y le informaron sobre el motivo de su aprehensión. Posteriormente, Miguel Ángel Jiménez Borjas fue puesto a disposición de la Fiscalía 20 para las acciones legales correspondientes.

CACTUS24 27-10-25

Artículos relacionadosMás del autor