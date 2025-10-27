Preso por agredir a una mujer en Dabajuro

En la noche del 25 de octubre, un hombre identificado como Miguel Ángel Jiménez Borjas, de 22 años, fue aprehendido en el Municipio Dabajuro del Estado Falcón, por estar involucrado en agresiones físicas, verbales y amenazas a la vida en contra de una mujer.

La víctima, tras sufrir estas agresiones, alertó a las autoridades del CCP N° 14 de Polifalcón con sede en Dabajuro a cargo de la Com/jefe Magister Morelis Polanco, quienes conformaron una comisión y se trasladaron al lugar de los hechos.

Al llegar, localizaron al mencionado y le informaron sobre el motivo de su aprehensión. Posteriormente, Miguel Ángel Jiménez Borjas fue puesto a disposición de la Fiscalía 20 para las acciones legales correspondientes.

CACTUS24 27-10-25