Ministro Cabello anuncia detención de tres personas vinculadas con la CIA

Fue confirmada la captura de tres personas vinculadas con la agencia de espionaje de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) para ejecutar una operación de falsa bandera, en coordinación con el Gobierno de Trinidad y Tobago, con el objetivo de justificar una agresión contra la nación Bolivariana.

Así lo informó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, durante la rueda de prensa semanal.

«Me informan de tres personas que capturaron en otro sitio con manuales de ejecución de la CIA y no tienen vergüenza. Entonces ellos llegan y borran todo de su teléfono porque ellos creen que borrando su teléfono ya se desaparece todo. No vale, esos teléfonos hablan (…) y lo que hemos encontrado es oro puro. La CIA vinculada a sectores de esos que odian a Venezuela», resaltó.

Por otra parte, el ministro señaló que un conflicto abierto contra Venezuela podría desembocar en una lucha continental, ante las recientes provocaciones militares e intentos de falsa bandera ejecutados por Estados Unidos y Trinidad y Tobago.

«El que crea que un conflicto con Venezuela, se limita solo a Venezuela, no está leyendo bien la historia real […] Esto puede ser una lucha continental y más allá», alertó Cabello, quien informó sobre la recepción diaria de «solicitudes de personas de otros lugares del mundo que quieren venirse a Venezuela a incorporarse a la defensa», advirtió.

CACTUS24 27-10-25