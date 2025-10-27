Luis Ratti pidió al TSJ revocar la nacionalidad a María Corina Machado y Edmundo González

Luis Ratti solicitó este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revocar la nacionalidad a distintos dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado y Edmundo González.

«Iniciamos un proceso para solicitar la revocatoria o suspensión de la nacionalidad a María Corina Machado, Juan Guaidó, Edmundo González, Julio Borges, Antonio Ledezma, Daniel Di Martino, Dinorah Figuera, Magalli Meda, Iván Simonovis, Emanuel Rincón, Eduardo Menoni, Orlando Avendaño, Jessica Vallenilla, Omar González, Carla Angola, Nitu Pérez Osuna, Rafael Poleo, Wender Enrique Villalobos, Pedro Urruchurtu, Héctor Villalobos, Claudia Macero, Miguel Ángel Rodríguez», dijo.

Destacó que espera que exista «justicia» por la paz de Venezuela.

«Nuestros argumentos son claros, fundamentados en el artículo 130 de la construcción nacional y el artículo 7 de la ley Simón Bolívar entre otros, No aman el país donde nacieron ni a su gente entonces que no tengan derechos ni beneficios. También tenemos un precedente, los mismos argumentos contra Leopoldo López son los mismos contra esta lista de traidores al país», acotó.

Cactus24 (27-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unir Telegram y Facebook.