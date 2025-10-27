Diosdado Cabello confirma 3 nuevos detenidos vinculados a planes desestabilizadores

Por
cactus24
-

Diosdado Cabello, informó sobre la captura de tres personas más vinculadas a los planes desestabilizadores orquestados por la Agencia Central de Inteligencia ​(CIA, por sus siglas en inglés) contra el país.

Así lo manifestó este lunes 27 de octubre durante la rueda de prensa de la tolda roja, donde habló sobre lo que denominó intentos de provocación de Estado undios en confabulación con el Gobierno de Trinidad y Tobago para atacar a Venezuela.

«Me informan de tres personas que capturaron en otro sitio con manuales de ejecución de la CIA. No tienen vergüenza. Ellos llegan y borran de su teléfono, porque ellos creen que borrando de su teléfono ya se desaparece todo. No, vale, esos teléfonos hablan (…) y lo que hemos encontrado es oro puro, CIA, vinculado a sectores de esos que odian a Venezuela», subrayó.

En este sentido, Cabello recordó que en días recientes ya había sido detenido un grupo de personas vinculadas a la CIA, quienes han suministrado información suficiente para demostrar el plan para escalar la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Cactus24 (27-10-2025)
