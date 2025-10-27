Detenido por falsificación de documentos en Carirubana

Carlos Enrique Querales Gómez de 29 años, fue detenido por el delito de falsificación de documentos en el sector El Cardón, calle Los Limones del municipio Carirubana.

La captura del antisocial se llevó a cabo momentos en que los pesquisas del Cicpc realizaban labores de campo con la finalidad de continuar con la disminución de los delitos, logrando avistar a este hombre a quien al momento de solicitarle su documentación presentó una documentación falsa, por cuanto presentaba un requerimiento ante la justicia venezolana por robo de vehículo y tres registros policiales por tráfico ilícito de materiales, piedras preciosas y materiales estratégico, porte detención u ocultación de arma y robo de vehículos automotor, privación ilegítima de libertad y agavillamiento.

Tras su detención se colectaron como evidencias una billetera y varios documentos de identidad.

Querales quedó a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Punto Fijo, estado Falcón.

Información de @ douglasricovzla

Cactus24 (27-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.