Delcy Rodríguez propone suspender todos los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago

“Entran en suspensión todos los acuerdos que mantiene Venezuela con Trinidad y Tobago” en materia gasífera, anunció la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, este lunes.

Rodríguez indicó que tras una reunión con el Ministerio de Hidrocarburos y Pdvsa “hemos decidido proponer al presidente Nicolás Maduro la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela, que fue suscrito en el año 2015 con una vigencia de 10 años, renovada automáticamente en febrero de este año por 5 años más”.

La también ministra de Hidrocarburos explicó que la decisión es consecuencia de la postura de la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien se ha sumado al “plan guerrerista” de Estados Unidos. “Ha decidido creerse los pajaritos preñados que le vendieron desde Estados Unidos de que pueden invadir a Venezuela, tomar el gas y entregarlo”, denunció Rodríguez al hacer hincapié en que “el camino es la cooperación energética”.

El acuerdo de cooperación energética suscrito entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela en 2015, establece en su artículo 13, numeral 3, que cualquiera de las partes denuncie este acuerdo que, de según la Vicepresidenta de Venezuela, es amplio y contempla “el tratamiento de nuestros yacimientos conjuntos de gas para infraestructura, para el desarrollo infraestructura, para ejecución de proyecto en materia hidrocarburos, para monetización de proyecto de recursos conjuntos”, detalló.

A ello sumó la denuncia interpuesta por el canciller de Venezuela, Yván Gil, ante las autoridades trinitenses, a las que le comunicó que está en curso una «operación de falsa bandera» sobre instalaciones y equipos militares estadounidenses, a la manera de lo sucedido en el ‘Incidente del Golfo de Tonkin’, para culpar a Venezuela y ofrecer a Washington un pretexto para iniciar ataques directos sobre territorio venezolano.

De conformidad con lo expresado por Gil, Rodríguez reiteró que Caracas pudo enterarse de estos planes en razón de la captura de varias personas financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) –que fue autorizada públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, para operar en Venezuela–, quienes aportaron información clave sobre el caso.

Cactus24 (27-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.