Delcy Rodríguez anuncia la captura de grupo mercenario y advierte ataque de falsa bandera en el Caribe

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

La vicepresidente Delcy Rodríguez, anunció la captura de un grupo de presuntos “mercenarios”, asegurando que la inteligencia habría detectado un intento de “falsa bandera” con participación de la CIA.

Según Rodríguez, el ataque se estaría gestando “desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o incluso desde territorio venezolano”, con el fin de provocar un enfrentamiento militar.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

“Venezuela no acepta amenazas de ningún gobierno vasallo de EEUU. No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanecerá alerta y movilizada”, afirmó la funcionaria .

Cactus24 (27-10-2025)
Accede a nuestro   Instagram    y canal de   Whatsapp   para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unir  Telegram   y    Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor