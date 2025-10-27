Delcy Rodríguez anuncia la captura de grupo mercenario y advierte ataque de falsa bandera en el Caribe

La vicepresidente Delcy Rodríguez, anunció la captura de un grupo de presuntos “mercenarios”, asegurando que la inteligencia habría detectado un intento de “falsa bandera” con participación de la CIA.
Según Rodríguez, el ataque se estaría gestando “desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o incluso desde territorio venezolano”, con el fin de provocar un enfrentamiento militar.
“Venezuela no acepta amenazas de ningún gobierno vasallo de EEUU. No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanecerá alerta y movilizada”, afirmó la funcionaria .