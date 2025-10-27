Coro| Planeó y ejecutó el asesinato de su excuñado por una deuda

El homicidio de Jorge Antonio Mendoza González (45), ocurrido en Coro, fue esclarecido por el Cicpc, logrando la aprehensión de los victimarios, siendo uno de ellos su ex cuñado y quien tenía una deuda con Jorge.

Mediante labores de investigación se pudo determinar que la víctima fue vista por última vez el pasado 2 de octubre, en la urbanización Simón Bolívar, parroquia María Baralt, municipio Simón Bolívar, estado Zulia, por lo que se ahondó en las investigaciones y, se ubicó un joven de 16 años, apodado Kiki, a Alirio José Domínguez Cordero (23), apodado Gere y, Maike Ramón Noguera Ortíz (28), apodado El Pitufo, quienes habían planificado el hecho, donde se determinó que, el occiso tenía una deuda con Alirio, su ex cuñado, a quien constantemente le manifestaba excusas para no pagarle.

Por lo que Alirio, planificó quitarle la vida y le ofreció comercializar su vehículo en el estado Falcón, logrando atraerlo desde el estado Zulia, y una vez en territorio falconiano, le quitó la vida, para luego junto a sus cómplices intentar ocultar el cuerpo, al sepultarlo en una fosa cavada días antes; como evidencias se recuperó el vehículo de la víctima.

El caso queda a la orden del Ministerio Público.

Información de @douglasricovzla

Cactus24 (27-10-2025)

