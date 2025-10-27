Condenan a cadena perpetua al estadounidense que asesinó a la venezolana Franyerlys Zambrano

Un hombre fue declarado culpable de asesinato en primer grado el jueves por matar a su esposa, según el fiscal de distrito del condado de Fayette (Pensilvania – EEUU), Mike Aubele.

Arthur E. Guty, de 57 años, fue sentenciado inmediatamente a cadena perpetua en relación con la muerte de la venezolana Nicole Zambrano, de 26 años, en diciembre de 2023, dijo Aubele.

“Nos solidarizamos con los numerosos amigos y familiares de Nicole, muchos de los cuales viajaron desde Venezuela y de todo Estados Unidos para participar en este juicio y lograr justicia para ella; que su memoria sea eterna”, escribió Aubele en una publicación en las redes sociales.

Zambrano fue reportada como desaparecida por sus compañeros de trabajo en Nemacolin Woodlands Resort tras no presentarse a trabajar durante varios días, según informó previamente la policía. La policía de Uniontown inició la investigación el 29 de diciembre de 2023 y finalmente la encontró con una herida de bala mortal dentro de su casa.

Guty llevaba consigo más de 100.000 dólares en efectivo cuando fue detenido el 1 de enero de 2024 en un resort de Las Vegas, el mismo día en que la policía presentó cargos de homicidio, agresión con agravantes y manipulación de pruebas en su contra. Desde entonces, permanece recluido en la cárcel del condado de Fayette a la espera de juicio.

En 2019, Guty fue objeto de un aparente intento de asesinato por parte de su exesposa, informó en ese momento WTAE, socio de noticias de TribLive.

Roxanne Guty, de 58 años, fue sentenciada en 2021 a 20 meses de libertad condicional y dos meses de monitoreo electrónico por intentar contratar a un sicario para asesinar a su entonces esposo, según registros judiciales. Roxanne Guty ofreció compartir una póliza de seguro de vida con el sicario si este mataba a Arthur Guty, según informó la policía a WTAE. Posteriormente, el sicario le contó a Arthur Guty sobre el plan.

Cactus24 (27-10-2025)

