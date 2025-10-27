Cicpc esclarece homicidio en Aragua

La Delegación Municipal Cagua del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvo a Álvaro José Hernández Naranjo (54), apodado Dilo El Cirujano, responsable del homicidio de Ramón Alirio Sandía Mora (64).

El hecho se registró el pasado 19 de octubre en el sector Las Vegas, calle Monagas, parroquia San Martín de Porres, municipio Libertador del estado Aragua; minuciosas experticias técnico científicas y un arduo trabajo de investigación de campo revelaron que el móvil del crimen fue pasional, por cuanto presuntamente, la víctima, Ramón Sandía Mora, estaba abusando de la confianza con la pareja sentimental del victimario.

Hernández, irrumpió violentamente en la vivienda de la víctima y con un arma blanca tipo cuchillo, le causó múltiples heridas, ocasionándole la muerte de manera inmediata.

La detención de Hernández quien posee dos registros por robo genérico y lesiones personales, se efectuó en la comunidad Palmares de Jerusalén, calle Los Próceres, parroquia Palo Negro. Fueron colectados en el hecho dos cuchillos, prendas de vestir y una olla, quedando el caso a disposición de la Fiscalía 32° del Ministerio Público del estado Aragua.

CACTUS24 27-10-25