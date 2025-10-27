Caribes deja en el terreno a Leones y Tigres hunde al Magallanes

Jesús Sucre bateó imparable a la pradera izquierda e impulsó a los dos corredores que estaban esperando remolque en el cierre de la novena entrada para decidir el triunfo de Caribes de Anzoátegui 11 anotaciones por 10 sobre los Leones del Caracas que se quedaron en el terreno en el encuentro celebrado este domingo 26 de octubre en el estadio Alfonso Chico» Carrasquel de Puerto La Cruz.

Esta fue la quinta victoria de manera consecutiva del equipo dirigido por Asdrubal Cabrera, que de paso asaltó el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Liga Venezolan de Béisbol Profesional(LVBP) 2025-2026, imponiendo una vez más su productiva y letal ofensiva que en esta oportunidad fue de 15 imparables, incluyendo un triple y dos cuadrangulares.

En otros encuentros :

Los Tigres de Aragua vencieron a Navegantes del Magallanes 3-2 con un cuadrangular solitario de Alberth Martínez ante su excompañero Junior Guerra, en la segunda entrada del juego disputado en un repleto Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Para Aragua, fue su cuarto triunfo en fila, mejorando su récord al final de la segunda semana de la ronda eliminatoria a 8-1, como líder de la tabla de clasificación, con 2.5 juegos de ventaja sobre su escolta, Caribes de Anzoátegui.

Tiburones venció a Bravos 6 carreras por 3 y Águilas derrotó a Cardenales 4 carreras por 2.

Cactus24 (27-10-2025)

