Capturan a sujeto por lesiones personales y amenaza a la vida

A primeras horas de este 27 de octubre efectivos pertenecientes al Centro de Coordinación Policial Nro 10, con sede en Mirimire, municipio San Francisco, detuvieron a un hombre por golpear a otro y causarle varias heridas.

El Primer Comisario Raúl Valles, director del Ccp 10, informó que una mujer acudió a la sede policial solicitando apoyo por la situación irregular que ocurría frente a su casa, en el sector La Loma de Mirimire donde un sujeto golpeaba a otro.

Inmediatamente la comisión se acercó al lugar, sin poder ubicar al atacante, localizando a la víctima en el ambulatorio recibiendo atención, indagando lo ocurrido fue detenido en su casa, Rolando Jesús (29) residente de Las Lomas y puesto a disposición de la Fiscalía V del Ministerio Público.

Información de prensa Policía de Falcón

Cactus24 (27-10-2025)

