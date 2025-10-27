Apuñaló a su esposo por no ayudar a limpiar la casa

Una mujer de Charlotte , Carolina del Norte (EEUU), enfrenta cargos graves después de presuntamente apuñalar a su esposo en el cuello porque no limpió la casa.

Según el departamento de policía , los oficiales respondieron a una llamada alrededor de las 10:49 a. m. del 12 de octubre de 2025, en una casa con respecto a un asalto con un arma mortal que infligió lesiones graves.

Cuando llegaron los oficiales, se enteraron de que la víctima ya había sido trasladada a un hospital cercano, pero la sospechosa, identificada como Chandraprabha Singh , de 44 años , todavía estaba en la residencia.

Singh declaró a los agentes que estaba preparando el desayuno cuando su esposo le preguntó qué podía hacer para ayudarla. Al notar que parecía molesta, le preguntó por qué, y ella supuestamente respondió que estaba frustrada porque no había limpiado la casa después de que se lo pidieran.

Luego Singh regresó a la cocina, sosteniendo un cuchillo, y le dijo a la policía que «accidentalmente cortó» a su esposo en el cuello cuando se dio la vuelta.

Sin embargo, un oficial que entrevistó a la víctima en el hospital dijo a los investigadores que Singh estaba enojada y lo atacó intencionalmente con el cuchillo.

Singh fue arrestada y acusada de agresión con arma mortal, que causó lesiones graves. Se le impuso una fianza de $10,000 y deberá usar un monitor GPS en el tobillo como condición para su liberación.

