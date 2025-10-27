Aprehendido sujeto por hurto de material estratégico en Los Taques

Oswaldo José López Lugo de 31 años de edad, fue detenido por los agentes policiales en la intercomunal Ali Primera, cerca de la pasarela del sector La Pastora, por estar incurso en el delito de hurto de material estratégico.

La aprehensión se llevó a cabo bajo la supervisión del Comisario/Jefe Jorge Yamarte, Director del CCP-07 Región Paraguana. Este hecho se registró cuando los Funcionarios de la policía realizaron un recorrido de vigilancia donde recibieron una llamada de un ciudadano alertando sobre un sujeto que se encontraba sustrayendo cableado eléctrico destinado al alumbrado público de la avenida.

Al llegar al lugar, los funcionarios abordaron al sospechoso y solicitaron su documentación personal. López Lugo presentó su cédula de identidad, la cual estaba acompañada de dos boletas de presentación por delitos anteriores, incluyendo posesión ilícita de sustancias estupefacientes y tráfico de recursos o materiales estratégicos.

Los uniformados colectaron las evidencias y procedieron con la aprehensión del ciudadano, quien fue trasladado a la sede del centro de coordinación policial N°07 en Los Taques para continuar con las diligencias pertinentes.

El caso está bajo el conocimiento de la Fiscalía XIII del Ministerio Público, donde se tomarán las acciones legales correspondientes.

Prensa Polifalcón

Cactus24 (27-10-2025)

