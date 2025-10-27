AD denuncia detención del exdiputado trujillano Carlos González

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

El partido Acción Democrática (AD) denunció este lunes la detención del exdiputado del Parlamento y secretario general de la formación en el estado Trujillo, Carlos Andrés González, junto a su esposa, Ana María Palomares.

«Fue detenido por los cuerpos policiales el pasado viernes, 24 de octubre, junto a su esposa, Ana María Palomares, y hasta el momento se desconoce el paradero de ambos», indicó AD en una publicación en X.

El partido político exigió que se respeten los derechos humanos de ambos y sean «liberados inmediatamente».//Efecto Cocuyo

CACTUS24 27-10.25

