Se esperan lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país

Un incremento de lluvias y actividad eléctrica para el país se espera para este domingo, producto de la intensa actividad de fenómenos atmosféricos en la región, reseña una publicación en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

En la mañana y madrugada predominarán las condiciones estables con poca nubosidad. No obstante, se prevé la formación de mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable en áreas de Amazonas, Bolívar, Llanos Occidentales, los Andes, Falcón, Lara y Zulia.

Por la tarde y noche se pronostica un incremento de la nubosidad que se asocia a lluvias o chubascos y actividad eléctrica en Amazonas, Bolívar, Sucre, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Llanos Occidentales, los Andes, Falcón, Yaracuy, Lara y Zulia. El resto del territorio mantendrá un cielo parcialmente nublado con intervalos despejados.

Asimismo, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) permanece activa, junto con la Vaguada Monzónica, que se extiende hacia el occidente venezolano. Además, la Onda Tropical (OT 51) se localiza al noreste de la Guyana Francesa.

En la región tropical, el sistema más significativo es el huracán Melissa, de categoría tres, el cual se localiza en el mar Caribe noroccidental, al sureste de Jamaica y suroeste de Haití.