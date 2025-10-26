Real Madrid se quedó con el clásico ante Barcelona

Deliró el Estadio Santiago Bernabéu con un Real Madrid voraz y contundente. El conjunto merengue se impuso por 2-1 en el clásico ante Barcelona y demostró por qué es el líder de la Liga de España. El equipo de Xabi Alonso se mostró aplicado a su libreto apostó por la velocidad de su bloque ofensivo y desnudó los desajustes defensivos de su rival.

Ahora los merengues se sacaron de encima el registro negativo de la temporada anterior en la que no pudieron ganar ninguno de los 4 clásicos disputados y también ahora se enfocarán en el Valencia por La Liga el próximo sábado, mientras que el martes 4 de noviembre próximo visitará a Liverpool, en Anfield, por la Champions League.

Pedri intentó una acción individual en la desesperación por igualar el partido, se le fue largo el control y se tiró para tratar de retener la pelota, pero en ese intento golpeó a Aurélien Tchouaméni y el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla para finalmente expulsarlo.

Doble cambio de Xabi Alonso; salieron Bellingham y Mbappé e ingresaron Ceballos y Gonzalo.

Lamine Yamal encuentra un pase perfecto al corazón del área de Real Madrid ante la aparición de Koundé que la paró de pecho, pero en el control se le fue larga y pudo controlar sin problemas Courtois.

Posesiones largas de Barcelona que calmó el vértigo de Real Madrid, pero que no puede conectar en los últimos metros para llegar al empate. El conjunto blanco busca un contrataque para liquidar el clásico.

Jude Bellingham logró convertir el 3-1, pero el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo de Brahim Díaz.

Real Madrid sigue buscando la forma de estirar la ventaja y mantiene la propuesta de salir con velocidad, en ese escenario se impone Vinicius que tuvo una oportunidad clara, pero no definió con precisión y se fue lejos su disparo sobre el palo derecho de Szczeny.

Frankie de Jong llegó a tiempo para frenar la peligrosa acción de Real Madrid que encaminó Militao tras aprovechar un error de Balde.

Se agigante la figura de Szczeny con una tremenda acción en la que contuvo el penal ejecutado de Mbappé tirándose sobre su derecha y conteniendo con la mano izquierda.

Tras revisar una y otra vez la acción en la que Eric García fue a cerrar un avance de Bellingham, el árbitro Soto Grado sancionó el penal para Real Madrid.

Fermín recibió el pase de Rashford en el centro del área, pero su disparo lo pudo tapar Courtois, cuando se la pedía con desesperación Lamine Yamal.

En el Santiago Bernabeu comenzó el segundo tiempo del clásico que gana Real Madrid por 2-1 con Goles de Mbappé y Bellingham.

Un centro muy pasado que logró extender bien Militao en el segundo palo, Bellingham entró solo para definir sin problemas y marcar el 2-1.

Tras una pérdida de Arda Güler, Balde jugó con Rashford, que se internó en el área y se sacó una magnífica asistencia para Fermín, que definió perfecto y Courtois no pudo detener el disparo.

Tras otra gran pelota de Güler para Mbapé comenzó una acción de peligro que le permitió al francés dejar en buena posición a Vinicius que buscó definir cruzado, pero se encontró con las manos del arquero de Barcelona.

Ferrán Torres recibió un pelta perfecta dentro del área, libre de marca, pero el disparo del delantero de Barcelona no tuvo demasiada potencia y logró Courtois bloquearlo sin problemas.

Mbappé es un dolor de cabeza para Barcelona, ya que nuevamente recibió una pelota filtrada de Güler dentro del área azulgrana, pero su potente disparo lo pudo contener Szczesny.

Con la furia de Mbappé y la precisión de Jude Bellingham, Rea Madrid se impone por 1-0 en el clásico. El volante inglés filtró un pase perfecto para el francés que quedó mano a mano y definió con enorme categoría.

El VAR sigue jugando un papel determinante, porque lo que podía ser un tremendo golazo de Kylian Mbappé que aprovechó una desinteligencia del fondo de Barcelona y sacó un derechazo violento desde afuera del área grande, fue invalidado tras revisar la posición del francés y advertir que estaba en fuera de juego.

El conjunto de Flick comenzó a tomar el control del balón y maneja los tiempos antes la postura de Real Madrid que se agazapa esperando conectar una salida rápida con el vértigo de Vnicius y Mbappé.

El árbitro del encuentro Cesar Soto Grado se acercó hasta el VAR para revisar la acción y pudo advertir que finalmente Vinicius es quien golpea a Lamine Yamal y por eso determinó dar marcha atrás en su determinación de sancionar penal.

Lamine Yamal intentó quitarle el balón a Vincius, pero terminó por tocar al delantero brasileño de Real Madrid que, tras la sanción, festejó con euforia la determinación del árbitro Cesar Soto Grado.

Arrancó la acción en el Santiago Bernabeu y Real Madrid salió dispuesto a imponer condiciones en su casa.