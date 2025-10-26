Imputan y privan de libertad a sujeto que asesinó a joven en Barinas

El Ministerio Público imputó y privó de libertad a José Balza por el delito de femicidio agravado en el municipio Obispo, en Barinas, según confirmó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

El fiscal detalló que el sujeto se apersonó al lugar de trabajo de su expareja, Luzdalys Peroza a quien agredió brutalmente en un ataque de celos. Balza atacó a la víctima con un arma blanca, ocasionándole múltiples heridas que le causaron la muerte de manera instantánea.

De acuerdo a información de los medios de comunicación, la víctima tenía 25 años y era madre de cinco hijos.

El asesino habría confesado

De acuerdo a información recogida por el medio digital la Noticia de Barinas, el sujeto, de 55 años, grabó un video en el que explica que cometió el crimen contra la joven madre porque se sintió engañado, lo que reveló que estaba obsesionado por la mujer que no le correspondió.

«La maté porque me quitaba plata y se burlaba de mí», fue lo que habría dicho el homicida, según detalla el mencionado medio.