Imputados y privados de libertad dos hombres de abusaron sexualmente de niño de 11 años

Dos sujetos, identificados como Samir Danilo Gamboa y Daniel Gamboa, fueron imputados y privados de libertad por el Ministerio Público de Lara por el delito de abuso sexual a un niño.

De acuerdo a información aportada por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab a través de sus redes sociales, dicho suceso ocurrió en el caserío El Algodonal del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara cuando los aberrados se aprovecharon de la vulnerabilidad del niño para cometer actos sexuales, dejando secuelas imborrables en la víctima.