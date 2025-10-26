Falleció la cantante Floria Márquez durante una presentación

La cantante y actriz Floria Márquez, falleció mientras ofrecía un espectáculo en Caracas sábado 25 de octubre.

El lamentable deceso ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. en la Casa Anauco de El Hatillo, durante una presentación íntima y exclusiva. La noticia fue confirmada por su esposo, el pianista y productor Pedrito López.

«Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba», escribió Pedrito López en su cuenta de Instagram.

