Fallece a los 100 años June Lockhart, actriz de "Lassie" y "Perdidos en el espacio"

Por
cactus24
-
FILE - June Lockhart, right, who played the character of Ruth Martin, mother of Timmy Martin, played by Jon Provost, left, during the classic series "Lassie," poses for a photograph with Lassie, 9th generation, during arrivals at CBS's 75th anniversary celebration Sunday, Nov. 2, 2003, in New York. (AP Photo/Louis Lanzano, File)

Se ha dado a conocer el lamentable fallecimiento de June Lockhart, una querida y reconocida actriz de Hollywood, la cual muere a la extena edad de 100 años.

Conocida por papeles en filmes como “Lassie” y “Lost in Space”, Lockhart falleció el pasado jueves 23 de octubre en su hogar de Santa Mónica, California.

De acuerdo a declaraciones del portavoz de la familia, Lyle Gregory, amigo de 40 años; June falleció por causas naturales en su casa.

Nacida en Nueva York en 1925, Lockhart inició su carrera de actriz a los 8 años en 1933 en la Ópera Metropolitana de Nueva York, en una producción de Peter Ibbetson; mientras que, en 1938 ocurrió su primera aparición en el cine, en “Un cuento de Navidad”, donde sus padres reales actuaron como los Cratchit.

Por ahora no se han dado más detalles respecto al fallecimiento de la querida actriz o su ceremonia fúnebre; sin embargo, deja un gran legado con sus históricas presentaciones y personajes en diversos filmes.

