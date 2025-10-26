Este 26-oct se celebra el Día Mundial de la Suegra

Este domingo 26 de octubre se celebra en el mundo el Día Mundial de la Suegra, una efeméride que se originó en Estados Unidos, con el fin de destacar a esta figura como un pilar de la familia y dejar atrás los estereotipos negativos que rodean a su rol.

La suegra se define como la madre del cónyuge de una persona, según la Real Academia Española, y, aunque, no existe una forma definida para celebrar a esta figura dentro de la familia, en América Latina y el mundo suelen hacerse memes situacionales relacionados con este miembro de la familia, pero también enviar mensajes de felicitación.

La palabra suegra proviene del latín vulgar socra y del clásico socrus, que significa “madre del esposo o esposa”.

Aunque no existe una fecha exacta que marque el inicio de esta efeméride, su popularidad nació en las redes sociales, gracias al intercambio de fotos, memes y mensajes humorísticos que terminaron por darle un tono afectuoso y festivo.