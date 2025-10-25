Muere la reina madre Sirikit a los 93 años, figura clave de la monarquía tailandesa

La exreina de Tailandia, Sirikit, madre del actual rey Vajiralongkorn y esposa del monarca con el reinado más largo del país, falleció el viernes por la noche a los 93 años, según informó el palacio este sábado.

La reina madre falleció «tranquila» en un hospital de Bangkok a las 21:21 hora local (14:21 GMT) del viernes por la noche, según un comunicado de la Oficina de la Casa Real tailandesa.

La familia real es venerada en Tailandia, tratada por muchos como figuras semidivinas y prodigada con una brillante cobertura mediática y retratos adornados con oro que cuelgan en espacios públicos y hogares privados de todo el país.

A lo largo de sus 66 años de matrimonio con el rey Bhumibol Adulyadej, Sirikit se forjó una doble reputación como fashionista y matriarca cariñosa del país; algunos medios occidentales la presentaron en portadas de revistas y la compararon con la ex primera dama estadounidense Jackie Kennedy.

«Había oído que había estado enferma y, dado que tenía más de 90 años, sabía que este día llegaría», declaró Sasis Putthasit, una empleada doméstica de 53 años, la madrugada del sábado en la capital, Bangkok.

«Pero no esperaba que fuera hoy», declaró Sasis a la AFP. «Me siento triste porque ella era una figura materna para el país y ahora se ha ido».