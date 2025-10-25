Muere el cronista de Coro, Víctor «Tito» Guerra

Este sábado se conoció el fallecimiento de Víctor «Tito» Guerra, quien era el cronista de la ciudad Santa Ana de Coro.

Dicha información fue confirmada por varios periodistas, quienes lamentaron la partida física de este protector de la memoria histórica de la capital falconiana.

Guerra era docente, además hizo programas de radio y televisión.

Se le veía con su característica forma de vestir, los sombreros y los trajes que hacían volver a los tiempos de antaños.

Escribió varios libros y es recordado por su lema «Coro necesita de gente que la quiera».