Melissa se convierte en huracán y ya descarga lluvias torrenciales sobre República Dominicana y Jamaica

Melissa alcanzó la categoría de huracán este sábado y se espera que se intensifique rápidamente durante el fin de semana, mientras meteorólogos advierten sobre lluvias torrenciales e inundaciones y deslizamientos de tierra que podrían poner en peligro la vida en el norte del Caribe.

Se preveía una sorprendente precipitación de 35 pulgadas en el suroeste de Haití.

El fenómeno, errático y de lento avance, ha causado la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta en la República Dominicana, donde otra sigue desaparecida.

Se pronosticaban hasta 25 pulgadas de lluvia para Jamaica y las regiones del sur de Haití y la República Dominicana hasta el lunes, con la posibilidad de hasta 35 en toda la península de Tiburón, en Haití, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

“Si se produjeran esas lluvias, estaríamos hablando de un potencial de inundaciones catastróficas”, contó Jamie Rhome, subdirector del centro.

Melissa se encontraba a unas 145 millas al sureste de Kingston (Jamaica) y a unas 235 al suroeste de Puerto Príncipe (Haití). Tenía vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora y se desplazaba lentamente hacia el oeste-noroeste a 1 milla por hora, explicó el NHC.

“Se prevé que la intensificación rápida comience en las próximas 24 horas y que Melissa se convierta en huracán en breve y en uno mayor el domingo”, añadió el sábado el centro.

Las autoridades haitianas informaron que tres personas habían fallecido como consecuencia del huracán y otras cinco habían resultado heridas debido al derrumbe de un muro. También se registraron informes de crecidas de ríos, inundaciones y la destrucción de un puente debido a la rotura de los diques en Sainte-Suzanne, en el noreste.