La tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán y causar un impacto devastador en Jamaica y el Caribe

Actualmente, la tormenta Melissa está atravesando el Caribe. Según las entidades que rastrean su paso, esta puede convertirse en un huracán durante este fin de semana, mientras azota Jamaica y regiones aledañas, provocando catástrofes y daños potencialmente mortales.

Jamaica podría ser el territorio más afectado por el paso de Melissa. Se pronostican inundaciones, lluvias extremas, vientos extremos y marejadas ciclónicas.

De acuerdo con los análisis del comportamiento de esta tormenta, Melissa podría llegar a tierra el lunes en la noche o el próximo martes. Haití también está bajo amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por este fenómeno natural.

Hasta el momento, las autoridades del clima han emitido una advertencia de huracán en Jamaica, donde los vientos podrían aumentar para la noche de este sábado, 25 de octubre. Mientras tanto, el sur de Haití sigue bajo vigilancia para determinar si la tormenta también puede escalar a categoría de huracán.

Desde su creación, la tormenta Melissa se ha movido lento por la región. Lo anterior ha causado lluvias torrenciales en Haití y República Dominicana durante esta semana. Incluso, se han registrado algunas inundaciones y deslizamientos de tierra en estas dos islas.