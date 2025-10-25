Investigan asesinato de un PNB en Valencia

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público (MP) del estado Carabobo designó la Fiscalía 34 para investigar los hechos que rodearon la muerte de Darwin Linares, funcionario de la PNB, quien fue asesinado por sujetos desconocidos para despojarlo de su vehículo tipo moto en el barrio Santa Teresa, sector Periférico La Candelaria, parroquia Miguel Peña de Valencia.

El suceso ocurrió el pasado 16 de octubre cuando la víctima, quien se encontraba en franco servicio, quedó de verse en el mencionado sector con una mujer que había conocido por Facebook.

En el lugar, dos sujetos a bordo de una moto lo abordaron para robarlo y le propinaron dos impactos de bala, acabando con su vida de manera inmediata.