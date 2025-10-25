Dos hombres detenidos por resistencia a la autoridad y ultraje a funcionarios en Cabure

Dos ciudadanos fueron aprehendidos en la parroquia Cabure luego de protagonizar un acto de resistencia a la autoridad y ultraje a funcionarios policiales, en el marco de un operativo de seguridad conjunto entre el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Falcón (CPBEF) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Los sujetos, identificados como Williams José Mora Escobar y Pedro José Paz Mora, ambos venezolanos de 29 años, se trasladaban en un vehículo tipo motocicleta cuando fueron interceptados por la comisión policial para una inspección de rutina y verificación de documentos.

Según el reporte oficial, al solicitarles que se detuvieran, ambos descendieron de la moto con una actitud hostil, profiriendo lenguaje obsceno contra los uniformados. Ante su comportamiento desafiante y el intento de agredir a los funcionarios mediante golpes, la comisión se vio en la necesidad de aplicar el uso progresivo y diferenciado de la fuerza para neutralizarlos y lograr su aprehensión.

Una vez controlada la situación, los ciudadanos fueron trasladados a la sede del Centro de Coordinación Policial número 12 (CCP-12). Allí, se les notificó sobre la sanción correspondiente por infringir uno de los artículos de la Ley de Convivencia Ciudadana.

El caso fue puesto inmediatamente a la orden del Fiscal III del Ministerio Público, organismo que se encargará de las acciones legales pertinentes contra los detenidos.