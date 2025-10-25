Detienen a mujer por mantener amarrado y en condiciones deplorables a un perro

Funcionarios adscritos a la Unidad de Patrullaje Canino de la Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo) ejecutaron un procedimiento de rescate animal, tras una denuncia viralizada en redes sociales.

​La acción policial se efectuó luego de que un ciudadano se presentara en el comando de la unidad, ubicado en la Plaza de Ziruma, con un video que mostraba a un canino en condiciones deplorables, amarrado y expuesto a la lluvia.

​La comisión policial se trasladó de inmediato a la urbanización Ciudadela Faría, donde constataron la veracidad de la denuncia. En el sitio, la mascota fue hallada tal como se mostraba en el video, en un evidente estado de abandono, según detalla una nota de Versión Final.

​La propietaria del animal, identificada como Marta Cecilia Beleño, de 53 años de edad, fue aprehendida por presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal Venezolano, relativos al maltrato animal.

El perro rescatado fue trasladado a las instalaciones policiales para recibir atención especializada, logrando un enlace inmediato con la Misión Nevado. El equipo veterinario diagnosticó al canino con desnutrición y presencia de ectoparásitos.

​Tras la valoración médica inicial, la mascota fue puesta bajo resguardo en el refugio «Antigua Colonia Shell Haticos por Arriba», mientras que la ciudadana aprehendida fue puesta a orden de la Fiscalía 55ª del Ministerio Público.