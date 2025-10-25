Detenido joven por hacer «caballito» en moto y conducir sin casco

Durante un operativo de patrullaje, el pasado 24 de octubre fue aprehendido Victor José Medina Medina, de 19 años, por maniobras prohibidas en vía pública y resistencia a la autoridad.

Los funcionarios policiales observaron al joven conducir la motocicleta a gran velocidad sin casco y realizando «caballito». Al intentar huir, fue perseguido y detenido tras una breve resistencia, durante la cual intentó agredir a los policías.

La motocicleta fue incautada y Medina fue trasladado al Centro de Coordinación Policial #16 a cargo de la Com.Jefe Lcda Dámaris Rodríguez ubicado en el Municipio Mene Mauroa, donde se continuará con el proceso correspondiente.

La Policía del Estado Falcón continúa trabajando por la seguridad de todos y reafirma su compromiso con la seguridad y el orden público en sus diferentes regiones. Tal como lo indica el Gral Dr.Miguel Morales Miranda Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado y Director de este cuerpo Policial.