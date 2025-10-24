Venezuela clasificó a las semifinales del Sudamericano FIBA Sub-17 Femenino

Venezuela clasificó a las semifinales del Campeonato Sudamericano FIBA Sub-17 Femenino, tras conseguir una emocionante victoria este jueves ante su similar de Colombia con un ajustado marcador de 47-46.

El encuentro se disputó en la Arena UENO COP de Asunción, Paraguay, como parte de la cuarta jornada del torneo.

El equipo criollo tuvo que venir de atrás, superando un dominio inicial de las colombianas que se impusieron en el primer (10-6) y segundo cuarto (15-14), yéndose al descanso con una pizarra de 25-20 a su favor.

Tras un tercer cuarto de paridad (12-12), que mantuvo la ventaja cafetera en 37-34, Venezuela protagonizó una espectacular remontada en el último periodo. Con un déficit de cinco puntos, el equipo nacional ajustó su defensa y aprovechó los espacios en ataque para ganar el cuarto 15-9, sellando la victoria por la mínima diferencia.

La clave de la remontada fue Greidysmar Camacaro, quien anotó 8 de los 16 puntos venezolanos en el parcial final, incluido el tiro libre de la ventaja definitiva a falta de 48 segundos. Camacaro terminó el juego con 10 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes.

Cactus24 24-10-2025

