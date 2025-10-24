Temblor de 4.9 en el mar Caribe a 99 km al norte de Maracaibo

Un sismo de magnitud 4,9 se registró cerca de Maracaibo, estado Zulia, a las 5:30 de la tarde de este 24 de octubre de 2025, a una profundidad de 68,90 km.

El evento fue reportado por el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) en la página Volcano Discovery.

FUNVISIS registró el mismo movimiento telúrico con Magnitud de 4.8, profundidad: 72.5 km, Epicentro: 11.616 N -71.881 O 29 km al noreste de Paraguaipoa.

Por su parte el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el evento sísmico con una magnitud de 4,7 y una profundidad de 66 kilómetros.

Según el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico tuvo lugar cerca de la costa de Venezuela, en una zona donde suelen presentarse eventos moderados debido a la interacción de las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas, aunque el temblor fue percibido levemente en algunas zonas de Colombia como Valledupar y La Guajira, así como en varios estados del occidente venezolano.

Cactus24 24-10-2025

