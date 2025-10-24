Suspenden a nadadora por negarse a prueba de verificación de género

La Federación Internacional de Natación tomó la determinación de suspender a Hannah Caldas, nadadora portuguesa trans, por negarse a someterse a una prueba de género.

Después de la respuesta por parte de la deportista, el organismo internacional decidió sancionarla por cinco años, en los que no podrá participar de ninguna competencia de natación femenina, en un caso que ha generado revuelo en el mundo de la natación.

Todo ocurrió en el marco de la preparación de Caldas para un torneo velado por la World Aquatics Masters. Cuando intentó inscribirse en las competencias, la lusa de 48 años se negó a un examen de verificación de género. La nadadora, nacida en Estados Unidos, practicó la disciplina durante diez años con su nombre primerizo, Hugo.

La prueba en cuestión es un requisito excluyente por parte de la Federación Internacional de Natación y fue solicitada después de que Caldas entregara su certificado de nacimiento, donde figura como una representante femenina, informa T13.

De esta manera, la nadadora infringe los artículos del Código de Seguridad de la World Aquatics, que hacen referencia específicamente a la entrega de información falsa y comportamiento contrario a los principios de integridad. Con eso sobre la mesa, Caldas fue sancionada con los cinco años mencionados.

Posterior al hecho, Caldas reaccionó: «las pruebas cromosómicas son procedimientos invasivos y costosos. Mi seguro se niega a cubrirlas porque no son médicamente necesarias. Ningún estado de Estados Unidos exige pruebas genéticas para eventos deportivos como estos. Ni siquiera US Masters Swimming, el organismo rector nacional de la natación recreativa para adultos en el país, las exige para nada”, dijo en conversación con ABC.

De esta manera, sin considerar una posible apelación del caso por parte de la nadadora, la suspensión se mantendrá vigente hasta octubre de la temporada 2030.

24-10-2025

