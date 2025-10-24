Realizarán Congreso Nacional de la Clase Obrera en diciembre

Durante la juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, el presidente Nicolás Maduro anunció la realización del Congreso Nacional de la Clase Obrera desde el 14 al 16 de diciembre, a propósito de la conmemoración del aniversario de la Carta Magna.

Al respecto, el jefe de Estado indicó que hay cuatro tareas que cumplir, en función del debate, entre las que destacan:

Plan Productivo para consolidar el modelo de los 13 motores. Esto con el propósito de sustituir al 100 % las importaciones en el país.

La Nueva Organización para los nuevos tiempos y de esta manera atender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, en todos los sectores.

Defensa integral de la patria y los cuerpos combatientes activos para la defensa del país y ganar la paz.

Conformar la Comisión Internacional, para posteriormente activar un Congreso Latinoamericano y Caribeño enfocado en estrechar lazos con la clase obrera extranjera que apoya a Venezuela.

Maduro añadió que “este será un paso gigante para la Revolución Socialista del siglo XXI”, pero para ello “hay que cuidar los procesos de las asambleas de bases”.

“Este es el camino necesario de convocatoria de una clase obrera unitaria; la convocatoria a un congreso patriótico, latinoamericano, bolivariano, es un paso fundamental”, concluyó.

Con información de VTV.