Preso por estafa, violencia a la mujer y resistencia a la autoridad

Un hombre fue capturado en El Mene, parroquia Libertador, municipio Baralt, del estado Zulia, señalado de estafa, agresión a una mujer, así como resistencia y ultraje a la autoridad.

Santiago David García Méndez, de 20 años de edad, fue denunciado por una ciudadana, quien lo señaló de no quererle devolver la cantidad de 400 dólares estadounidenses que ella le había dado por cuotas de 60 dólares quincenal por un san de moto, suspendido debido a la falta de pago de los demás interesados.

Cuando la mujer lo abordó para exigirle la vuelta del dinero., García la amenazó de muerte y la agredió verbalmente.

Una vez conocido el caso, patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), se dirigieron hasta donde se encontraba el sujeto, quien ante la presencia policial tomó una conducta hostil contra los uniformados, con golpes de puño y puntapiés.

Fue reducido y llevado a la sede del Cpbez, donde quedó puesto a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 24-10-2025

