Padrino López: Venezuela se prepara ante despliegue militar que se acerca cada día más a las costas

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que Venezuela sigue preparándose ante un despliegue militar que se acerca «cada día más» a las costas.

El ministro afirmó que los militares venezolanos se mantienen «inquebrantables, decididos y muy definidos a seguir defendiendo cada centímetro» del territorio, declaraciones que dio después de que el Pentágono anunciara el envío a aguas del mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Caracas.

«Estamos ahorita enfrentando la peor amenaza en más de 100 años, amenaza militar del despliegue aeronaval de los Estados Unidos, cada día acercándose más a costas venezolanas. (…) Nos estamos preparando todos los días», expresó Padrino López por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cactus24 24-10-2025

