NBA: FBI detuvo a dos técnicos y un jugador por participar presuntamente en un esquema de apuestas

Un miembro del Salón de la Fama de la NBA, una estrella actual y un ex jugador se encuentran entre las docenas de personas arrestadas el jueves en una amplia ofensiva del FBI contra supuestas redes de juego ilegal .

Chauncey Billups, Terry Rozier y Damon Jones, pilares del baloncesto profesional durante años, fueron acusados ​​junto con más de otros 30 sospechosos que incluyen presuntos miembros de prominentes familias del crimen organizado.

La NBA informó en un comunicado que Rozier y Billups fueron suspendidos y que la liga está cooperando con las autoridades. Jones no trabaja actualmente para la liga.

Uno de los casos federales revelados el jueves involucra acusaciones de trampas en partidas de póker de alto riesgo operadas por figuras de la mafia. El elaborado plan de trampas generó más de 7 millones de dólares en juegos amañados, según la fiscalía. El otro caso gira en torno a apuestas en partidos de baloncesto, presuntamente realizadas con información privilegiada relacionada con informes de lesiones.

Jones se encuentra entre las tres personas arrestadas en relación con ambos esquemas. En total, 34 personas fueron imputadas en dos autos de procesamiento. A continuación, un vistazo a los implicados en el caso:

Chauncey Billu

Billups, el entrenador de 49 años de los Portland Trail Blazers, ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2024. Su carrera de 17 años como jugador de la NBA incluyó un campeonato con los Detroit Pistons en 2004, además de temporadas con los Boston Celtics, los Denver Nuggets, los LA Clippers y otros equipos.

La acusación contra la red de póquer alega que personas adineradas fueron invitadas a «partidas amañadas» con conocidos ex atletas profesionales, conocidos como «face cards», quienes recibieron una parte de las ganancias de «equipos tramposos».

En una de estas partidas, celebrada en abril de 2019 en Las Vegas, supuestamente participaron tanto Billups como Jones, y se utilizó un dispositivo descrito como una «máquina barajadora manipulada» que fue alterada en secreto para leer las cartas. El FBI afirmó que una víctima fue estafada por 50.000 dólares en esa partida.

Un abogado de Billups impugnó los cargos. «Creer que Chauncey Billups hizo lo que el gobierno federal le acusa es creer que arriesgaría su legado en el Salón de la Fama, su reputación y su libertad. No pondría todo eso en peligro por nada del mundo, y mucho menos por una partida de cartas», declaró el abogado Chris Heywood en un comunicado. «Luchará contra estas acusaciones con la misma tenacidad que marcó sus 28 años de carrera. Esperamos con ansias nuestro día en el tribunal».

Rozier es una de las seis personas acusadas en el caso de apuestas deportivas.

La acusación formal destaca un partido del 23 de marzo de 2023 entre los Charlotte Hornets, equipo para el que Rozier jugaba en ese momento. Rozier supuestamente le dijo a un «viejo amigo» que se marcharía temprano del partido, alegando estar lesionado. La acusación acusa a Rozier de proporcionar esa información para que su amigo pudiera hacer apuestas que pronosticaban que Rozier tendría un rendimiento inferior al esperado durante el partido, lo que se conoce como apostar a sus «unders». Rozier dejó de jugar esa noche después de nueve minutos. Su amigo, Deniro Laster, y otras dos personas, también acusadas, supuestamente apostaron más de $200,000 prediciendo las estadísticas de «unders» de Rozier, según las autoridades.

Un abogado de Rozier, James Trusty, dijo que los fiscales «parecen estar confiando en la palabra de fuentes increíblemente inverosímiles en lugar de basarse en pruebas reales de irregularidades. Terry fue absuelto por la NBA y estos fiscales reabrieron ese caso sin fundamento. Terry no es un jugador, pero no le teme a una pelea y espera ganarla».

La NBA dijo en un comunicado el jueves: «Tomamos estas acusaciones con la mayor seriedad y la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra principal prioridad».

Damon Jones

Jones, ex jugador y entrenador de la NBA que ahora vive en Texas, está acusado de participar en el esquema de póquer como «carta de figura» y miembro de los «equipos tramposos», según la acusación en ese caso.

El ex base de los Cleveland Cavaliers también está acusado en el caso de apuestas deportivas de intentar proporcionar información privilegiada a los apostadores sobre «un destacado jugador de la NBA», que parece ser LeBron James según la descripción de un partido específico de los Lakers. La superestrella y Jones jugaron juntos en los Cavaliers hace casi dos décadas. James no está acusado de ninguna irregularidad.

Cactus24 (24-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.