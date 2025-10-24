Muere una promesa del fútbol tras chocar con su motocicleta contra una vaca

El fútbol brasileño se encuentra de luto por la muerte de Antony Ylano, delantero de 20 años perteneciente al Piauí Esporte Clube, quien perdió la vida luego de chocar con su motocicleta contra una vaca en una carretera del estado de Piauí, Brasil. El accidente ocurrió a las 3:15 de la mañana del lunes, cuando el jugador regresaba de una reunión familiar celebrada en el municipio de Altos.

Según información ratificada por la Policía Federal de Carreteras (PRF), la colisión sucedió en pleno trayecto cuando Ylano circulaba en moto y se encontró con varios animales en medio del camino. No consiguió esquivarlos y terminó impactando contra uno de ellos, sufriendo heridas fatales. Los reportes oficiales confirmaron que el futbolista falleció en el lugar de los hechos tras salir despedido del vehículo.

De acuerdo con los reportes divulgados por medios locales como GE y CNN Brasil, el jugador regresaba de celebrar el cumpleaños de su padre, momento registrado poco antes por el propio Ylano en una storie de sus redes sociales junto a la frase: “El mejor del mundo”.