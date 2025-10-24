Ministerio de educación instala comisión para evaluar impacto de las tareas escolares

El ministerio de educación informó en sus redes sociales que se instaló la comisión que evaluará las tareas escolares y buscará transformarlas en una herramienta más efectiva y menos estresante para estudiantes y representantes.

La iniciativa, que derivó de la convocatoria del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, busca reducir el estrés y la carga de trabajo que, en muchos casos, genera la tarea en las familias y estudiantes.

Así mismo, diseñar políticas públicas con base científica y el mayor consenso posible.

En esta comisión participan rectores, instituciones públicas y privadas, estudiantes (OBE), movimientos de familias y maestros.

El plan incluye consultar directamente a familias y maestros de aula,

Cactus24 24-10-2025

