Messi anunció su renovación de contrato con Inter Miami

Finalmente, varias semanas después de su acuerdo verbal, Lionel Messi le puso la firma a su nuevo contrato con Inter Miami. Así, en medio de la construcción del estadio nuevo y con la confirmación de que será hasta 2028, la Pulga anunció su continuidad con Las Garzas, su hogar desde hace ya dos años.

«Está en casa», fue el elocuente mensaje con el que Inter Miami anunció la continuidad de Messi en el club. En un video publicado en las redes sociales de la institución, la Pulga aparece de traje, observa su nuevo contrato, le pone la firma y sonríe antes de que la cámara muestre que se encuentra en medio de la construcción de la cancha nueva de Las Garzas. Sí, un anuncio a todo trapo.

«Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular», fueron las palabras con las que el capitán del equipo se refirió a su continuidad en el equipo.

Poco después del anuncio, quien recurrió a las redes sociales para dejarle un especial mensaje al argentino fue David Beckham, uno de los dueños del club: «Cuando comenzamos este viaje, nuestra visión fue la de traer a los mejores jugadores a Miami. En 2023, trajimos al mejor jugador de todos los tiempos a nuestra ciudad. Hoy, me hace muy feliz que siga tan comprometido como siempre y que todavía quiera usar el color rosa de Miami y nuestro equipo. Como dueño, tener a un jugador que ama el juego tanto como él, y que ha hecho tanto por el juego en este país para inspirar a las próximas generaciones, me siento muy afortunado. Gracias, Leo».

Cactus24 24-10-2025

