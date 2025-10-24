Maduro: EE.UU. se ha inventado una guerra eterna contra Venezuela, Colombia y el Caribe

“El pueblo de Estados Unidos lo sabe: se están inventando una nueva guerra eterna; prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están metiendo en una guerra que nosotros vamos a evitar con la movilización de los pueblos de América del Sur”, afirmó el presidente Nicolás Maduro.

“Habría que preguntar si ellos quieren otra guerra como Vietnam, si ellos apoyan en Estados Unidos una guerra contra los pueblos de Colombia, Venezuela y todo el Caribe; yo les puedo decir que opina el 94% del pueblo de venezuela está en contra de las amenazas de los EE.UU., en contra de una invasión”, reflexionó, según FuserNews.

Calificó como “extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso” el planteamiento de la administración Trump sobre el narcotráfico en Venezuela: “somos país libre de producción de hoja de coca y libre de producción de cocaína y vamos a lograr ser 100% libre de paso (…)  ese logro es virtud y un gran avance de la Revolución Bolivariana del siglo XXI, duélale a quien le duela.  Un gran logro de las fuerzas policiales y de la inteligencia y contrainteligencia”, apuntó.

“Desde que rompimos con la DEA (Administración y Control de Drogas) pudimos avanzar en una estrategia autónoma y soberana”, remarcó el jefe de Estado durante su visita a la Comuna Agroturística “El Gran Topo” en la autopista Caracas-La Guaira.

