Lula sugiere a EE.UU. cooperar contra el narco, no «invadir»

En plena escalada contra los carteles latinoamericanos por parte del Gobierno estadounidense de Donald Trump, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tomó postura, desde Yakarta, la primera parada de su gira por el Sudeste Asiático.

«Antes de juzgar a alguien, antes de castigar a alguien, hay que tener pruebas. No se puede simplemente decir que se va a invadir, que se va a combatir el narcotráfico en territorio ajeno, sin tener en cuenta la constitución de otros países, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía territorial de cada país», afirmó el líder brasileño.

«Hacer algo juntos»

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la potencia norteamericana ha escalado su ofensiva contra carteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un «conflicto armado directo» por el que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

«Si el presidente Trump quiere hablar de este tema conmigo, tendré el inmenso placer de discutirlo con él. Un inmenso placer. Este y otros temas», aseveró el líder brasileño, quien no se descarta que se reúna con Trump cuando ambos coincidan en Kuala Lumpur este fin de semana.

«Es mucho mejor que EE.UU. esté dispuesto a dialogar con la Policía de nuestros países, con las comunidades de Justicia de cada país, para que podamos hacer algo juntos», añadió Lula, quien como Trump participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur.