Los dinosaurios prosperaban hasta que un asteroide los impactó

Los científicos han debatido durante mucho tiempo si los dinosaurios estaban en declive antes de que un asteroide impactara la Tierra hace 66 millones de años, causando una extinción masiva .

Una nueva investigación sugiere que las poblaciones de dinosaurios todavía prosperaban en América del Norte antes del impacto del asteroide , pero es solo una parte del panorama global, dicen expertos independientes.

“Los dinosaurios eran bastante diversos y ahora sabemos que había comunidades bastante distintas” que vagaban por el mundo antes de ser exterminados abruptamente , dijo Daniel Peppe, coautor del estudio y paleontólogo de la Universidad de Baylor.

La evidencia más reciente proviene del análisis de una parte de la Formación Kirtland en el norte de Nuevo México, que se sabe desde hace unos 100 años que contiene varios fósiles de dinosaurios interesantes.

Los científicos afirman ahora que esos fósiles y las rocas circundantes datan de unos 400.000 años antes del impacto del asteroide, lo que se considera un intervalo corto en el tiempo geológico. La edad se determinó analizando pequeñas partículas de vidrio volcánico en arenisca y estudiando la dirección de los minerales magnéticos en la lutita de la formación rocosa.

Los resultados muestran que “los animales depositados aquí deben haber vivido cerca del final del Cretácico”, la última era de los dinosaurios, dijo Peppe.

Las diferencias entre las especies de dinosaurios halladas en Nuevo México y las halladas en un sitio de Montana que previamente databan del mismo período “contradicen la idea de que los dinosaurios estaban en declive”, dijo.

Los fósiles encontrados previamente en el sitio de Nuevo México incluyen al Tyrannosaurus rex, un enorme dinosaurio de cuello largo, y un herbívoro con cuernos parecido al Triceratops.

Los científicos que no participaron en el estudio advirtieron que la evidencia encontrada en un solo lugar podría no indicar una tendencia más amplia.

“Esta nueva evidencia sobre estos dinosaurios supervivientes de épocas muy tardías en Nuevo México es muy emocionante”, declaró Mike Benton, paleontólogo de la Universidad de Bristol, quien no participó en el estudio. Sin embargo, añadió: “Este es solo un lugar, no una representación de la complejidad de las faunas de dinosaurios en aquella época en toda Norteamérica ni en todo el mundo”.

Aunque los científicos han encontrado fósiles de dinosaurios en todos los continentes, datarlos con precisión puede ser un desafío, afirmó el paleontólogo y coautor del estudio, Andrew Flynn, de la Universidad Estatal de Nuevo México. Materiales fácilmente datables, como el carbono, no sobreviven en los fósiles, por lo que los científicos deben buscar rocas circundantes con características precisas que permitan determinar las edades.

Investigaciones futuras podrían ayudar a completar la imagen de qué rango de especies de dinosaurios estaban vivas a nivel mundial en vísperas del impacto del asteroide, dijo Flynn.

AP

Cactus24 (24-10-2025)

