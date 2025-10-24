Leones del Caracas celebra regreso de Yoimer Camacho

Tener a Yoimer Camacho a disposición en el cuerpo de relevistas es una buena noticia para el bullpen de los Leones del Caracas. El derecho de 35 años de edad está de vuelta después de perderse dos temporadas, el tiempo que le tomó recuperarse de un inconveniente en el hombro, y el conjunto melenudo le echó de menos, sobre todo en la zafra pasada.

Camacho fue una pieza clave para los Leones en la Campaña 2022-2023, el año en que ganaron su título 21 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Apareció en 25 juegos de la temporada regular y dejó efectividad de 2.83 (la mejor en su carrera en el circuito venezolano) con 24 ponches. En el Round Robin y la final no le fue tan bien, pero igual hizo su parte para ayudar a levantar el trofeo de campeones y llegó a la Serie del Caribe que estrenó el Estadio Monumental en 2023.

Y esa fue la última vez que pudo jugar con la camiseta del Caracas hasta ahora. Una lesión en el labrum del hombro derecho lo obligó a pasar por el quirófano y a echar mano también de su fortaleza mental y de su fe.

“Estoy muy contento de estar de vuelta con los Leones”, dijo con una sonrisa, antes de su tercera aparición de esta zafra. “Estar dos años fuera fue muy doloroso. Me frustraba no poder estar con el equipo, pero Dios me mantuvo con fe y trabajando cada día para hacer posible este regreso”.

Pero ahora está sano, lo demostró con Puebla en su paso por la Liga Mexicana de Béisbol en el verano –con ese equipo se ofreció a abrir partidos en medio de una crisis de lesiones de los Pericos-, y ya ha comenzado a rendir frutos para el grupo de serpentineros del Caracas: “Volver con la fanaticada que me esperó por tanto tiempo es una emoción muy grande. La verdad es que al montarme en esa lomita del Monumental tuve muchos sentimientos encontrados”.

“Físicamente estoy al 100%”, aseguró. “Mejorando mi condición cada día, ajustando algunas cosas de la mecánica y dosificándome. De momento el plan con Mike (Álvarez, el coach de pitcheo de Leones) es lanzar un día y tener uno de descanso al menos hasta la mitad de la temporada”.

Álvarez: “es realmente impresionante”

Los Leones también están felices de tenerlo completamente sano y contar con su experiencia en el bullpen. Mike Álvarez ha dedicado tiempo a trabajar con Camacho en las últimas semanas y está muy satisfecho de lo que ha visto hasta ahora.

“Es increíble ver lo bien que está con su historial de lesiones”, reconoció el experimentado técnico cubano. “Está todavía reencontrándose, pero con salud que es lo más importante. Decir que lo que ha mostrado es positivo se queda corto, es realmente impresionante”.

Fuente: Lvbp

Cactus24 (24-10-2025)

