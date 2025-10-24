Joven fue asesinada por su expareja durante un ataque de celos

Luzdary Adriana Peroza Soto de 25 años, fue degollada presuntamente por un sujeto con el cual mantenía una relación sentimental y habría actuado motivado por un ataque de celos.

El suceso ocurrido ayer jueves en la calle Miranda, parroquia Obispos del estado Barinas, reseñó el medio digital Noticias de Barinas.

Las autoridades locales lograron arrestar al agresor poco después del crimen; sin embargo, hasta el momento se mantiene en reserva la identidad del detenido mientras continúan las investigaciones.

Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer todos los detalles relacionados con este caso.

Cactus24 (24-10-2025)

