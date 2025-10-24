Johnny Depp protagonizará una nueva versión de “Un cuento de Navidad”

Johnny Depp volverá a Hollywood para protagonizar la próxima la película “Un cuento de Navidad”, una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens, donde también estará Andrea Riseborough (‘Lee Miller’).

Ti West dirigirá la cinta a partir de un guion escrito por Nathaniel Halpern. Con un estreno previsto en Estados Unidos para el 13 de noviembre de 2026, en este punto inicial del proyecto no se sabe en qué se diferenciará esta versión de las anteriores de ‘Un Cuento de Navidad’, si bien sí parece que estamos ante uno de los papeles más importantes de Depp en los últimos años.

La novela original de Charles Dickens de 1843 es una de las historias más icónicas jamás escritas, y también una de las más adaptadas.

Una de las adaptaciones más conocidas es ‘Cuento de Navidad’, cinta protagonizada por Jim Carrey en 2009.

Desde su victoria en la demanda por difamación en 2022, Depp ha estado trabajando en varios proyectos como ‘Jeanne Du Barry’, película de 2023 donde el actor interpreta a Luis XV.

Cactus24 (24-10-2025)

