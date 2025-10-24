Imputan por terrorismo e instigación al odio al médico Pedro Fernández en Mérida

El urólogo Pedro Fernández, detenido el lunes por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en su consultorio del Centro Clínico Marcial Ríos, en Mérida, fue imputado el jueves por los delitos de instigación al odio y terrorismo.

Médicos Unidos informó que a Fernández lo llevaron a la sede del Sebin en la urbanización La Mara, en Mérida, y que podría ser trasladado a otro centro de reclusión, posiblemente en Caracas. Sin embargo, no había confirmación oficial sobre su paradero.

El Nacional destaca que Fernández es profesor de la Universidad de Los Andes (ULA) y directivo del Colegio de Médicos del estado Mérida.

La Federación Médica Venezolana (FMV) condenó la detención de Pedro Fernández, que calificó de arbitraria y contraria a los derechos humanos.

En un comunicado, la FMV exigió su liberación plena y garantías para su vida, seguridad e integridad física.

Cactus24 24-10-2025

