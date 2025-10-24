Hombre demandó a Shakira por supuesto fraude: asegura que ella le propuso tener «una relación»

Por
cactus24
-

David Kourosh Rashidian demandó a Shakira ante una corte en Miami por supuesto fraude e incumplimiento de contrato, entre otros delitos. «Me pidió una relación y le dije que no. Haríamos un libro y 100 conciertos por todo el mundo», expresa el demandante en exclusiva para Primer Impacto, y afirma que ha perdido más de $140,000.

El abogado de la cantante colombiana dice que este es un caso de suplantación de identidad y el juez desestimó la demanda.

ROYAL
@primerimpacto

Cactus24 (24-10-2025)
