🚨 Exclusiva: Este hombre demandó a Shakira por supuesto fraude: asegura que ella le propuso tener «una relación». David Kourosh Rashidian demandó a Shakira ante una corte en Miami por supuesto fraude e incumplimiento de contrato, entre otros delitos. «Me pidió una relación y le dije que no. Haríamos un libro y 100 conciertos por todo el mundo», expresa el demandante en exclusiva para Primer Impacto, y afirma que ha perdido más de $140,000. El abogado de la cantante colombiana dice que este es un caso de suplantación de identidad y el juez desestimó la demanda. 📺 No te pierdas Primer Impacto de lunes a viernes a las 5pm/4C por @univision. Criminalidad Shakira Exclusiva PrimerImpacto

♬ sonido original – Primer Impacto – Primer Impacto