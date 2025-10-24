Hijo de venezolanos muere ahogado en colegio de Ecuador

Un niño identificado como Neil Alessandro Quintana Mirabal, de seis años de edad, hijo de una matrimonio venezolano, murió ahogado, el pasado 20 de octubre, en el colegio donde estudiaba en Ecuador.

El reporte policial reseñado por Ecuavisa señala que el menor de edad cayó en un tanque de reserva de agua dentro la unidad educativa de Ambato, provincia de Tungurahua.

Así lo detalló la rectora de la institución, que, además, contó que uno de los docentes encontró a Neil Alessandro, tras notar su ausencia. Intentaron reanimarlo, pero Neil Alessandro ya no tenía signos vitales.

Un día después de la muerte de Neil Alessandro, el Ministerio de Educación emitió una nota luctosa, en la que reconoció el fallecimiento del estudiante.

«Expresamos nuestro profundo sentimiento de pesar y solidaridad a su familia y a toda la comunidad educativa de Ambato», señaló la institución.

El Ministerio de Educación informó que dispuso una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte del menor de edad. A la par, se activó el acompañamiento psicológico para los padres de familia y la comunidad educativa.

Tras el hecho, varios padres de familia, entre ellos la madre del fallecido, realizaron un plantón en el exterior de la escuela. Condenaron que el plantel no guardó luto tras la muerte del menor, y denuncian con carteles y consignas posible negligencia institucional.

Cactus24 24-10-2025

