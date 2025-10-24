Hallan 48 bolsas con restos humanos en México

Las autoridades del estado mexicano de Jalisco anunciaron la recuperación de 48 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Zapopan durante las labores de búsqueda de personas desaparecidas, recogen medios locales.

La titular de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, informó que las diligencias en el lugar permanecen activas y no se descarta la posibilidad de encontrar más restos. Según datos oficiales, en el estado de Jalisco hay más de 15.900 personas desaparecidas, en relación con las operaciones de grupos del crimen organizado.

Trujillo también detalló que ahora el equipo forense debe determinar a cuántas víctimas corresponden los fragmentos óseos y tejidos humanos encontrados hasta el momento, que, a su vez, están bajo análisis para establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias de sus muertes.

Los trabajos en el área, descubierta el pasado 26 de septiembre por el Colectivo Guerreros Buscadores, se realizan desde hace varias semanas, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, por personal especializado en recuperación de indicios, con apoyo de maquinaria pesada, debido a la extensión del terreno y las condiciones complejas de excavación.

Asimismo, el mes pasado, las autoridades de Jalisco anunciaron el hallazgo de 61 bolsas con restos humanos en tres sitios diferentes de Zapopan. Mientras tanto, en otra fosa clandestina cercana, cuyos trabajos de búsqueda iniciaron el 1 de julio, ya se han extraído 270 bolsas con restos que pertenecen a 56 personas.

Cactus24 24-10-2025

